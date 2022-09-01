برنامج " دعم خلق فرص العمل للشباب التونسي بالمناطق المهمشة" ساهم في تكوين 1200 شاب من الباحثين عن العمل

قالت المديرة العامة لمنظمة التعليم من أجل التوظيف لمياء الشافعي يوم الأربعاء على هامش حفل اختتام برنامج "دعم خلق فرص العمل للشباب التونسي بالمناطق المهمشة"، إن هذه المبادرة استطاعت تكوين 1200 شاب وشابة، 70 بالمائة منهم فتيات، وذلك في مختلف الاختصاصات على غرار صناعة السيارات في الشمال الغربي وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات الغذائية في الجنوب.





واستهدف هذا البرنامج الذي تشرف عليه منظمة التعليم من أجل التوظيف بتونس وتموله سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، شبانا وشابات من ولايات الشمال الغربي والجنوب، انتفعوا بدورات تكوينية ساهمت في تعزيز قدراتهم المعرفية والمعرفية وإدماجهم في سوق الشغل عن طريق عملية الانتداب من طرف مؤسسات خاصة شريكة لهذا البرنامج.وذكرت الشافعي أن المنظمة رافقت منذ تأسيسها، أكثر من 20 ألف شخص وتمكنت من إدماج 3500 شاب وشابة بمؤسسات خاصة في مجالات متنوعة، مضيفة أن المنظمة تسعى إلى التقرب من الفئات المهمشة في الجنوب وهو ما حفزها على افتتاح مكتبا بمدينة جرجيس سنة 2021.من جهته، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي أن هذه المبادرات تساعد على توفير تكوين تخصصي ييسر على طالبي الشغل عملية إدماجهم في السوق، لافتا إلى أن الوزارة تتدخل بتوفير 400 ساعة تكوين لمختلف الاختصاصات والتكوين، وذلك لكل شاب يحصل على عقد انتداب.يشار إلى أن "منظمة التعليم من أجل التوظيف بتونس" التي تأسست سنة 2012 وتحتفل حاليا بعيد ميلادها العاشر، تهدف إلى دعم بعث المشاريع الخاصة لدى الشباب وتكوينهم.