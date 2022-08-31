الجرندي يلتقي وزيرة خارجية بنما بمناسبة مشاركتها في منتدى حول "مراعاة النوع الاجتماعي في التنمية المستدامة"

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، وزيرة خارجيّة جمهورية بنما، "إيريكا موينس"، التي تؤدي زيارة إلى تونس من 28 إلى 31 أوت 2022، للمشاركة في منتدى حول "مراعاة النوع الاجتماعي في التنمية المستدامة".





ومثل اللقاء مناسبة استعرض فيها الجانبان علاقات الصداقة بين تونس وبنما والسبل الكفيلة بإرساء تعاون ثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وعبّرت وزيرة خارجية جمهورية بنما، عن تطلع بلادها إلى دفع التعاون مع تونس، مشيدة بالمكاسب الهامة والرائدة التي حققتها المرأة التونسية، التي اعتبرت أنها تمثل نموذجا يحتذى به، مبرزة أهمية خلق فضاء للحوار المفتوح بين الدول الإفريقيّة ودول أمريكا اللاتينيّة حول دور المرأة في تعزيز التنمية المستدامة.على صعيد آخر، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، ومنها أزمة الغذاء والطاقة التي ازدادت حدتها بسبب جائحة كوفيد 19 والوضع في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول مشتركة وناجعة لمواجهة التحديات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في العالم.