الاتفاق على مواصلة التنسيق في اتجاه دعم البنك الدولي لمشروع الإصلاحات للحكومة التونسيّة

اتفقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، خلال لقاء جمعهما، الإربعاء، بتونس، على مواصلة التنسيق في اتجاه دعم البنك الدولي لمشروع الإصلاحات، الذّي تعتزم الحكومة التونسيّة تنفيذه.





وأعرب بالحاج عن استعداد البنك الدولي تقديم الدعم التقني لمختلف محاور الإصلاح بالتنسيق بين وزارة التجارة وفريق البنك الدولي بتونس، بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة.وأشار المصدر ذاته إلى تطرق وزيرة التجارة إلى سبل دعم مؤسسة التمويل الدولية لمسار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية فيما يتعلّق بدراسة انعكاس التدرج في تنفيذ خطة الإصلاح على القطاعات الناشطة في مجال المواد المدعمة وبمدى التقدم في إنجاز منصة تسجيل المستفيدين بالتحويلات المالية والخطة الإتصالية المتعلقة بإصلاح منظومة الدعم.كما تناول اللقاء بين الطرفين طرق تطوير سياسة المنافسة في التصدي للممارسات المخلة بقواعد السوق من أجل توفر كل الشروط الضرورية لتركيز مناخ أعمال يشجع على الإستثمار بالتوازي مع الحد من عدد التصاريح المسبقة لإنجاز المشاريع إلى جانب تركيز دوائر قضائية مختصة في النزاعات التجارية.