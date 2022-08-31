في مكالمة مع شرف الدين، وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن قرار بلاده "العودة الفورية للنسق العادي لإسناد التأشيرة للتونسيين"


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 22:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكّد وزير الداخلية الفرنسي، "جيرالد دارمانان"، في مكالمة هاتفية أجراها معه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الاربعاء، قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.


وكانت المكالمة مناسبة استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بين الوزارتين، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن. وقد "ثمنا الحركية القائمة بينهما"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

واتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل موفى السنة الجارية.


وأشار البلاغ الى أن هذه المكالمة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الجمهورية الفرنسية من 29 الى 31 أوت الحالي.


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