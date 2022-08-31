وزارة التجارة: احالة مهمة المراقبة الفنية عند التصدير بداية من غرة سبتمبر الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأربعاء، عن إحالة مهمّة المراقبة الفنية عند التصدير، التي تؤمنها حاليا مصالح الديوان التونسي للتجارة، بداية من غرة سبتمبر 2022، الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.





ويتنزل هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عملا باحكام القانون عدد25 لسنة 2019، المؤرخ في 26 فيفري 2019، المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية واغذية الحيوانات.ويتم بحسب المصدر ذاته، ايداع مطالب المراقبة الفنية عند التصدير من طرف المصدر او من ينوبه، او بمقر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية او عن طريق الفاكس:71901317 او عن طريق البريد الالكتروني:insspaucte@rns.tnوستتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهام المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الغذائية المؤمنة حاليا من قبل مصالح الديوان التونسي للتجارة، طبقا للنصوص القانونية والترتيبية والاجراءات المعتمدة حاليا ،وذلك الى حين اصدار النصوص التطبيقية للقانونة عدد 25 لسنة 2019.وتمّ إحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية بموجب الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021