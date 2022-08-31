بنزرت: إجراء اختبارات وتحاليل إضافية للوقوف على السبب الحقيقي لوفاة شاب بتينجة إثر إيقافه

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهوية، وليد عاش بالله، بأن قاضي التحقيق المكلف بقضية الشاب أصيل منطقة تينجة، الذي كان توفي السبت الفارط بعد إيقافه من قبل المصالح الأمنية بالمنطقة، وعقب معاينته جثة الهالك وإذنه بالتشريح، أجرى جملة من المعاينات الميدانية وتولى سماع عديد الاطراف، قبل أن يقرر إسناد إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.







وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل "وات"، أن عملية التشريح استوجبت إجراء جملة من الاختبارات والتحاليل الإضافية للوقوف على السبب الحقيقي لوفاة الشاب، موضحا أن نتائج تلك التحاليل لم ترد بعد لاتخاذ بقية الإجراءات الواجبة في مثل هذه القضايا.



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يشار إلى أن الهالك تمت مواراة جثمانه التراب بمقبرة المكان عصر أمس الثلاثاء، وسط حضور غفير من المواطنين، ودون أي إشكال أو طارئ من أي نوع.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها الأحد الفارط، أن وزير الداخلية أذن بفتح بحث إداري في الواقعة.



وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل "وات"، أن عملية التشريح استوجبت إجراء جملة من الاختبارات والتحاليل الإضافية للوقوف على السبب الحقيقي لوفاة الشاب، موضحا أن نتائج تلك التحاليل لم ترد بعد لاتخاذ بقية الإجراءات الواجبة في مثل هذه القضايا.يشار إلى أن الهالك تمت مواراة جثمانه التراب بمقبرة المكان عصر أمس الثلاثاء، وسط حضور غفير من المواطنين، ودون أي إشكال أو طارئ من أي نوع.وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها الأحد الفارط، أن وزير الداخلية أذن بفتح بحث إداري في الواقعة.