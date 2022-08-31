اتحاد الشغل والحكومة يتفقان على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية قبل نهاية نوفمبر المقبل


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 19:41 قراءة: 1 د, 7 ث
      
اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على إنهاء التفاوض حول إصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في أجل لا يتجاوز نوفمبر القادم، وفق ما أعلنه اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ.


وقال حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، عقب انعقاد اجتماع جمع اليوم وفدين عن الحكومة واتحاد الشغل، إن الطرفين اتفقا على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية لجولة الحوار بينهما، مؤكدا، أن الجانبين توافقا حول المنشور عدد 20 الذي يعتبر اتحاد الشغل، أن تطبيقه أدى الى تعطيل الحوار الاجتماعي بين الهياكل النقابية والأطراف الادارية.

ويستأنف الطرفان الحكومي والنقابي جلسات التفاوض على القطاع العام يوم الاثنين المقبل، حسب ما ذكره حفيظ الذي أشار الى أن وفد الاتحاد عرض طلبه إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرت على أداء على الأجراء فيما تعلّل الوفد الحكومي بأن الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية تحول دون إلغائها .


وأكد وجود تباين كبير في مقترحات الجانبين حول المفاوضات للزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام واتفاق 6 فيفري، مفيدا بأن اتحاد الشغل عرض مشروعه للإصلاحات الاقتصادية على الوفد الحكومي وقدم كذلك ردوده حول مشروع الإصلاحات الحكومية واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض بخصوص محور الاصلاحات يوم الجمعة القادم.

ولم ينف المتحدث، استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل مع المقترحات المطروحة وإمكانية تدعيم مقترحاتها في هذه الجولة من المحادثات الاجتماعية التي تجمع اتحاد الشغل بالحكومة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252240



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 31 أوت 2022 | 3 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:27 05:49 04:19
Babnet
28°
 Babnet36° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2634°-2634°-2639°-2737°-30
  • Avoirs en devises
    24124,9

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21666 DT        1$ =3,20412 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   