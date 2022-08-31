بطولة العالم للكرة الطائرة:المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الصربي صفر-3


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انقاد المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للاكابر الى الهزيمة امام نظيره الصربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 27-29 و15-25 و 17-25 وذلك في اطار مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم التي تحتضنها بولونيا و سولوفينيا.
وكان المنتخب التونسي قد فاز بمناسبة الجولة الاولى على منتخب البورتوريكو بنتيجة 3-صفر قبل ان ينهزم امام منتخب اوكرانيا 3-صفر خلال منافسات الجولة الثانية.

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