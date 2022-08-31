انطلاق نشاط مركز إيواء وتوجيه النساء ضحايا العنف بالشمال الغربي بطاقة استيعاب 30 سريرا

تولت وزيرة الاسرة والمرأة وكبار السن، امال بالحاج موسى، اليوم الاربعاء بجندوبة، اعطاء اشارة انطلاق مركز ايواء وتوجيه النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين بالشمال الغربي، الذي تبلغ طاقة استيعابه 30 سريرا، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها.





وينضاف هذا المركز الى 4 مراكز أخرى، تم افتتاحها يوم 13 اوت الماضي، بكل من القيروان وتوزر وتطاوين وقابس وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية.وسيتولى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تسيير هذه المؤسسة طبقا لاتفاقية شراكة ممضاة بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة والاتحاد وذلك لمدة 03 سنوات، وقد خصصت الوزارة اعتمادات ماليّة بلغت 100 ألف دينار لتسيير هذا المركز، حسب نص البلاغ.وأكّدت وزير الاسرة والمرأة، بالمناسبة، أنّ عدد المراكز الخاصة بايواء النساء المعنفات قد ارتفع من مركزين فقط بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا، قبل 13 اوت، الى 7 مراكز بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا وباعتمادات مرصودة لسنتي 2021-2022 تقدّر بـ 430 أد، حاليا.وأعربت الوزيرة، التي تؤدي زيارة عمل الى ولاية جندوبة، عن انفتاح الوزارة على جميع مكوّنات المجتمع المدني الراغبة في العمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مؤكدة حرص الدولة على توفير الاعتمادات والإمكانيات لفتح مراكز مماثلة على أن تتولى الجمعيات تسييرها في إطار علاقة تشاركية تهدف بالأساس إلى تخفيض ظاهرة العنف في المجتمع.وقد تولّت الوزير، في اطار زيارتها الى الجهة، تدشين ورشة صنع مرطبات بالسجن المدني بجندوبة، وهو مشروع مموّل من الوزارة في إطار برنامج التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء السجينات عبر تمكينهن من شهائد تسمح لهن النفاذ إلى سوق الشغل بعد انتهاء عقوبتهنّ.وأكدت، بالحاج موسى، أن هذه المبادرة تهدف إلى تكوين السجينة وبسط الارضية الملائمة لاعادة اندماجها في المجتمع، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لتركيز هذه الورشة قد بلغت 67,5 ألف دينار.في ختام زيارتها إلى ولاية جندوبة، أعطت بلحاج موسى، إشارة انطلاق نشاط الرّوضة العموميّة بطبرقة التي تبلغ مساحتها الجمليّة 290 م² ومساحتها المغطاة 150 م²، وتبلغ طاقة استيعابها 50 طفلا.