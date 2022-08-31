البريد التونسي يعلن عن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه

أعلن البريد التونسي، الأربعاء، أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه انطلاقا من يوم غد، الخميس، 1 سبتمبر 2022، سيكون من الساعة الثامنة (8) صباحاً إلى منتصف النهار من الإثنين إلى الجمعة ، و من الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء ((17.00







وأوضح البريد في بلاغ صادر عنه، أنّ 33مكتب بريد موزّعين على مختلف ولايات الجمهوريّة سيؤمنون العمل في إطار حصّة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.



كما ستعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصّة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع.





وأفاد المصدر ذاته، أنّ 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.



وأوضح البريد في بلاغ صادر عنه، أنّ 33مكتب بريد موزّعين على مختلف ولايات الجمهوريّة سيؤمنون العمل في إطار حصّة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.كما ستعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصّة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع.وأفاد المصدر ذاته، أنّ 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.