الفنان رؤوف ماهر يفتتح مساء اليوم عروض الدورة 14 لمهرجان الاصالة والابداع بنويل

بسهرة يحييها الفنان رؤوف ماهر، تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان نويل للاصالة والابداع بقبلي في دورته الـ14 التي ستتواصل الى غاية يوم 3 سبتمبر المقبل ببرنامج يراوح في فقراته بين العروض الملحمية والموسيقية، الى جانب عروض الشعر والفن الرابع.

وأوضح الناطق الرسمي للمهرجان، يوسف الرطيب، صباح اليوم لـ"وات"، أن مهرجان نويل للأصالة والابداع يعود مجدّدا بعد احتجاب دام لسنتين جراء الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد، وعقب احتجاب سابق للدورة 13 تواصل على امتداد 12 سنة، مشيرا الى ان هذه التظاهرة الثقافية الصيفية ترمي الى اثراء المشهد الثقافي بهذه الربوع التي تفتقر للعديد من المؤسسات الترفيهية والثقافية، فضلا عن تأمين فسحة لاهالي المنطقة والقرى المجاورة لها للترفيه عن النفس.





وأضاف أن اعادة إحياء مهرجان الاصالة والابداع بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية يرمي ايضا الى احياء بعض الاماكن التاريخية بالمنطقة وخاصة منها العين القديمة التي مثلت النواة الاولى لاستقرار الاهالي بهذه الربوع.

وستكون انطلاقة الدورة الحالية مساء اليوم بسهرة مع الفنان رؤوف ماهر لتتواصل فقرات المهرجان يوم غد عبر تقديم عرض ملحمي بعنوان "العودة " نص عبد الله جمعة واخراج المهدي مبارك وحامد بن بلقاسم، وهو عمل يجسد عادات وتقاليد الاباء والاجداد في حلهم وترحالهم وطرق تعبيرهم عن الفرح، كما يعبّر عن التعلّق بهذه العادات والحنين لعودتها، خاصة وانها كانت تجمع متساكني المنطقة حول العين القديمة التي تمثل رمز الحياة لديهم، وفق ذات المصدر.

وأضاف الرطيب ان برنامج الدورة 14 للمهرجان يتواصل مساء ذات اليوم من خلال تنظيم سهرة "الميعاد" التي ستجمع بين ثلة من نجوم الشعر والغناء البدوي على غرار البشير عبد العظيم، وعلي الحرابي، ومحمد الوحيشي، الى جانب علي الفاهم، وناصر الشايب، وصالح نومة، والمغني البدوي حسين الزمزمي



وسيفسَح المجال في اليوم الثالث من هذه التظاهرة للفن الرابع عبر تقديم العمل المسرحي للاطفال بعنوان "ارض الذكريات" لجمعية المسرح الشامل بصفاقس، ثم مسرحية "ماء وملح" لجمعية مسرح المدينة بجمنة سينوغرافيا واخراج منذر العابد، وتمثيل بسام بن حمادي، ونجيب الرحال، وتوهامي قاسم، الى جانب محمد بن بوبكر، ومخرجها منذر العابد، لتختتم فعاليات المهرجان يوم 3 سبتمبر بسهرة للانشاد الصوفي والموشحات الحلبية تؤمنها فرقة "الوشاحين" من صفاقس.



وأضاف أن اعادة إحياء مهرجان الاصالة والابداع بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية يرمي ايضا الى احياء بعض الاماكن التاريخية بالمنطقة وخاصة منها العين القديمة التي مثلت النواة الاولى لاستقرار الاهالي بهذه الربوع.وستكون انطلاقة الدورة الحالية مساء اليوم بسهرة مع الفنان رؤوف ماهر لتتواصل فقرات المهرجان يوم غد عبر تقديم عرض ملحمي بعنوان "العودة " نص عبد الله جمعة واخراج المهدي مبارك وحامد بن بلقاسم، وهو عمل يجسد عادات وتقاليد الاباء والاجداد في حلهم وترحالهم وطرق تعبيرهم عن الفرح، كما يعبّر عن التعلّق بهذه العادات والحنين لعودتها، خاصة وانها كانت تجمع متساكني المنطقة حول العين القديمة التي تمثل رمز الحياة لديهم، وفق ذات المصدر.وأضاف الرطيب ان برنامج الدورة 14 للمهرجان يتواصل مساء ذات اليوم من خلال تنظيم سهرة "الميعاد" التي ستجمع بين ثلة من نجوم الشعر والغناء البدوي على غرار البشير عبد العظيم، وعلي الحرابي، ومحمد الوحيشي، الى جانب علي الفاهم، وناصر الشايب، وصالح نومة، والمغني البدوي حسين الزمزميوسيفسَح المجال في اليوم الثالث من هذه التظاهرة للفن الرابع عبر تقديم العمل المسرحي للاطفال بعنوان "ارض الذكريات" لجمعية المسرح الشامل بصفاقس، ثم مسرحية "ماء وملح" لجمعية مسرح المدينة بجمنة سينوغرافيا واخراج منذر العابد، وتمثيل بسام بن حمادي، ونجيب الرحال، وتوهامي قاسم، الى جانب محمد بن بوبكر، ومخرجها منذر العابد، لتختتم فعاليات المهرجان يوم 3 سبتمبر بسهرة للانشاد الصوفي والموشحات الحلبية تؤمنها فرقة "الوشاحين" من صفاقس.