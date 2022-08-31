قفصة: عملية التزوّد بالكرّاس المدرسي المدعّم تسير بنسق عادي دون تسجيل أي نقص (المدير الجهوي للتجارة)


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 19:29 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنيمية الصادرات بقفصة، منير الجلولي، اليوم الأربعاء، بأن عملية التزوّد بالكراس المدرسي المدعم بالمكتبات والفضاءات التجارية تسير بنسق عادي مع عدم تسجيل أي نقص.


وأضاف الجلولي في تصريح لـ"وات"، أن الوزارة خصصت لولاية قفصةدفعة اولى من الكراس المدعم بـ42700 كراسا تتوزّع إلى 8600 كراس رقم 24، و18000 كراس رقم 48، و16100 كراس رقم 72، وسيتم في قادم الأيّام تزويد الجهة بدفعة ثانية من الكرّاس المدرسي المدعّم سيقع تحديد عددها حسب الاحتياجات.
وأشار الجلولي الى أن عناوين الكتب المدرسية متوفرة لكافة المستويات التعليمية باستثناء كتاب الفرنسية لمستوى السنة الثالثة ابتدائي وذلك بسبب اعادة عملية مراجعته وطباعته بسب احتوائه على وجود أخطاء.
من جهة أخرى، ذكر الجلولي أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تولّت رفع 11 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الجاري خلال حملات رقابية لفضاءات بيع المستلزمات المدرسية وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252225



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 31 أوت 2022 | 3 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:27 05:49 04:19
Babnet
28°
 Babnet36° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2634°-2634°-2639°-2737°-30
  • Avoirs en devises
    24124,9

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21666 DT        1$ =3,20412 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   