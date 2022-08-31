قفصة: عملية التزوّد بالكرّاس المدرسي المدعّم تسير بنسق عادي دون تسجيل أي نقص (المدير الجهوي للتجارة)

أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنيمية الصادرات بقفصة، منير الجلولي، اليوم الأربعاء، بأن عملية التزوّد بالكراس المدرسي المدعم بالمكتبات والفضاءات التجارية تسير بنسق عادي مع عدم تسجيل أي نقص.





وأضاف الجلولي في تصريح لـ"وات"، أن الوزارة خصصت لولاية قفصةدفعة اولى من الكراس المدعم بـ42700 كراسا تتوزّع إلى 8600 كراس رقم 24، و18000 كراس رقم 48، و16100 كراس رقم 72، وسيتم في قادم الأيّام تزويد الجهة بدفعة ثانية من الكرّاس المدرسي المدعّم سيقع تحديد عددها حسب الاحتياجات.وأشار الجلولي الى أن عناوين الكتب المدرسية متوفرة لكافة المستويات التعليمية باستثناء كتاب الفرنسية لمستوى السنة الثالثة ابتدائي وذلك بسبب اعادة عملية مراجعته وطباعته بسب احتوائه على وجود أخطاء.من جهة أخرى، ذكر الجلولي أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تولّت رفع 11 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الجاري خلال حملات رقابية لفضاءات بيع المستلزمات المدرسية وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة.