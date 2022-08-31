وزارة التعليم العالي: نتائج إعادة التوجيه الجامعي لحاملي باكالوريا شهادة 2022 ستصدر اليوم بداية من الساعة السادسة مساء

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحاملي شهادة الباكالوريا لسنة 2022 بالنسبة إلى الحالات العادية والاجتماعية والصحية سيعلن عنها اليوم الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء عبر الموقع الالكتروني www.orientation.tn.





وأضافت في بلاغ لها اليوم، أنه يمكن لأصحاب المواهب والباكالوريا الأجنبية في الشعب التي تتطلب إختبارات الحصول على نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من يوم 9 سبتمبر المقبل.وكانت الوزارة أكدت في بلاغ سابق لها أن إعادة التوجيه لأسباب صحية واجتماعية تهدف أساسا لتقريب الطالب من مقر إقامته في نفس الاختصاص الموجه إليه أو في المؤسسة الأقرب لجهته وفي حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب. وحدد آخر أجل لتقديم ملف هذه المطالب يوم 16 أوت الجاري.