المنستير: ممثلو المجتمع المدني ببنبلة يطالبون بتعيين معتمد للمنطقة وبإنهاء معاناتها مع التهميش ونقص التنمية

طالب ممثلو المجتمع المدني بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير بتعيين معتمد لمنطقتهم التي تعيش، وفق تأكيدهم، حالة من التهميش منذ 12 سنة وتعاني من نقص في التنمية، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الأربعاء بمقر المعتمدية أشرف عليها والي المنستير، منذر بن السيك علي، وخصّصت لمتابعة موضوع التنمية بالمعتمدية.





وتمحورت مطالب رؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني بهذه المعتمدية حول ضرورة حلحلة المشاريع المعطلة وحماية بلديات هذه المعتمدية من الفيضانات، ودعم البنية التحتية للطرقات من ذلك التسريع بتعبيد طريق سيدي المايل الرديء جدّا، وتعبيد الطريق الجهوية 93 الرابطة بين منزل حرب ومنزل نور، وتعبيد منطقة بئر شبشوب وبودوارة، وربط الطريق الجهوية بين منزل حرب وسوسة أين تقطن 200 عائلة بشبكة التطهير.وشملت المطالب أيضا تهيئة المسالك الفلاحية بسبب استحالة وصول الفلاحين إلى زياتينهم عند نزول الأمطار، وتنوير الطريق المرقمة الرابطة بين المصدور والمنارة حتى يتسنّى للفلاحين السكن بالمنطقة، وتوفير الكمية الكافية من مياه الري للفلاحين باعتبار أن معتمدية بنبلة تعدّ أكثر من 4 آلاف بيت حامي، إضافة إلى المطالبة بصرف التعويضات للفلاحين الذين تضرّروا من جائحة الفيروس الذي ضرب سنة 2020 الفلفل والطماطم ويعانون إلى اليوم من مشاكل مادية كبيرة ولم يحصلوا إلاّ على قسط بسيط من التعويضات، وبتوفير الاعلاف بالكميات الكافية.وطالبو بإحداث دائرة بلدية ومركز للحرس الوطني بمنطقة المنارة التي تضمّ منطقة صناعية هامّة لا سيما وأن أحد المواطنين قد تبرع بالأرض لهذا الغرض، وكما نادوا بدعمهم بالشرطة البلدية ليمكنهم تنفيذ قرارات الإزالة والهدم، ودعم المؤسسات التربوية بإحداث مدرسة إعدادية بمنزل حرب، وحلحلة مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية بمنزل حرب المعطل منذ سنة 2015.وأكدوا على ضرورة دعم المؤسسات الثقافية والشبابية والرياضية ومؤسسات الطفولة بإحداث دار شباب بمنزل حرب، والتسريع بتهيئة دار الثقافة ببنبلة وهو من المشاريع المعطلة وإنجاز ملعب حي بمنزل حرب، وتحسين مدارج بالملعب البلدي ببنبلة، وإنجاز مركب للأطفال بالمنارة، واحداث مكتبة عمومية بالمنارة ونادي شباب بالمنارة، ودعم الجمعيات الرياضية بمنحة الوزارة.ويعدّ النقل من بين أكبر المعضلات التي تعاني منها معتمدية بنبلة، حيث لم يتم منذ أكثر من 30 سنة إسناد رخصة للنقل الجماعي أو الفردي في مصدور ومنزل حرب، حيث طالب الحاضرون بإضافة 3 رخص للتاكسي الجامعي بمنزل نور، وإقترحوا إحداث خط للحافلة بين منزل نور- بنبلبة-منزل حرب-سوسة.وطالب ممثلو المجتمع المدني بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مصنع للأسماك بمدينة المصدور بسبب تلويثه للبيئة وتسببه في ضرر للمتساكنين وللمؤسسات من خلال الروائح الكريهة الصادرة منه وتسبّبه في الفيضانات بسبب غلقه لمجرى وادي المالح على إمتداد 50 مترا أين تلقى فضلات الأسماك، كما نادوا بإيقاف تلويث المحيط بإلقاء فواضل الدواجن على مستوى الطريق الرابطة بين بنبلة وطوزة.واستمع الوالي بالمناسبة إلى مشاغل عدد من المواطنين والمواطنات من أصحاب الوضعيات الاجتماعية الخاصّة، حيث تقررت متابعتها وإيجاد الحلول للتخفيف من معاناة هذه الأسر التي تضمّ أبناء يعانون من أمراض ألزمتهم الفراش ويحتاجون إلى عناية خاصة تتجاوز إمكانيات أسرهم.