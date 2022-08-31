توزر: تحسّن نسق تزوّد المخابز بدقيق الفارينة مع تواصل ضغط الطلب على الخبز

تحسّن نسق تزوّد المخابز بدقيق الفارينة لفائدة المخابز في ولاية توزر من خلال اكمال الحصة الخاصة بشهر أوت الجاري، حيث وزعت المطاحن اليوم آخر دفعة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بتوزر، رضا بوراوي، لـ"وات".

ويتواصل رغم ذلك الضغط على مادة الخبز في المخابز، حيث ما تزال المخابز تعرف طوابيرا من المواطنين من أجل اقتناء حاجياتهم من الخبز وفق نفس المصدر الذي أكد أن اللهفة فاقمت إشكالية الخبز في الجهة.





وكانت ولاية توزر وخصوصا مدينة توزر عرفت في الأيام الأربعة الأخيرة نقصا في التزود بالخبز أرجعته الإدارة الجهوية للتجارة الى تأخر التزويد بدقيق الفارينة من قبل المطاحن ليتم في الأيام الثلاثة الأخيرة توفير الكميات الأخيرة من حصة شهر أوت بتوزيع 55 طنا في مرحلة أولى تلتها كميات أخرى وزعت الثلاثاء والأربعاء.

وكانت السلط الجهوية في ولاية توزر تدخّلت لمتابعة التزويد بدقيق الفارينة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أوت، وتم للغرض احداث لجنة تعهد لها مهمة مراقبة التزود والتزويد بمادة الفارينة واستمرارية التزويد بالخبز، الى جانب التنسيق مع أصحاب المطاحن في ما يتعلق بتوفير دقيق الفارينة.





