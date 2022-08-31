كاس العرب لاقل من 17 سنة(ربع النهائي): المنتخب التونسي يلاقي غدا الخميس نظيره الجزائري

يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة نظيره الجزائري غدا الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف ظهرا بملعب مستغانم بالجزائر في اطار الدور ربع النهائي لكاس العرب.





وكان المنتخب التونسي قد انهى الدور الاول في المركز الثاني بخمس نقاط بالتساوي مع اليمن متصدر المجموعة الثانية وذلك بعد الفوز على نظيره العماني اول امس الاثنين بنتيجة 2-1 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة.وفيما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي المقررة يومي الخميس والجمعة :الخميس 1 سبتمبر 2022:الجزائر - تونس س 16 و 30 دقاليمن - السودان س 20العراق - السعودية س 16 و 30 دقمصر - المغرب س 20