الجرندي يلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الثلاثاء بمقرّ الوزارة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بالحاج، الذي شارك في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا – تيكاد 8 – المنعقدة بتونس يوميْ 27 و28 أوت 2022.





وتداول الجانبان في ما أفضت إليه ندوة تيكاد 8 من نتائج واعدة على مستوى العلاقات اليابانية الافريقية والافريقية الافريقية والتونسية اليابانية، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.وأكد الوزير، في هذا السياق، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومن بينها البنك الدولي، في تمويل التنمية المستدامة في القارّة، وضرورة وضع آليات تمويل مُبتكرة تتماشى ومتطلبات النمو الإقتصادي لفترة ما بعد كوفيد-19 والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما الدول النامية، وكذلك بخصوص علاقات تونس مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومن بينها البنك الدولي، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يتماشى وأولويات البلاد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.كما أكد على مسألة حضور الكفاءات التونسية في المؤسسات الدولية، وضرورة العمل على تعزيزها، اعتبارا لما برهنت عليه من تميز في جميع المجالات.من جهته، تطرق فريد بلحاج، حسب المصدر ذاته، إلى مختلف تدخلات البنك في المجالات الحيوية ذات الأولوية، والبرامج التي يضعها في إطار تمكين الشباب والمرأة، وخاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي العالي.