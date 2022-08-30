الوفد التونسي يبحث في باريس سبل تطوير التعاون التونسي الفرنسي

تناول لقاء جمع رئيس الحكومة، نجلاء بودن، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بنائب رئيس منظمة أصحاب الأعمال الفرنسية، جيوفروي رو دي بيزيواكسل، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والوسائل الكفيلة بتعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في تونس.





وتمّ التأكيد، خلال اللقاء، الذي انتظم في إطار انعقاد ملتقى روّاد الأعمال في نسخته لسنة 2022 بباريس (فرنسا)، على ضرورة التركيز على القطاعات التنافسية والمبتكرة وذات القيمة المضافة العالية في تونس على غرار الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردته منظمة الأعراف، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء.وعقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نايلة القنجي، التّي تشارك ضمن الوفد التونسي في فعاليات الملتقى المنتظم بباريس، مصحوبة برئيس منظمة الأعراف، جلسة عمل مع رئيس منظمة أصحاب الأعمال الفرنسية، فابريس لي ساشي، بحضور مستثمرين فرنسيين.من جهة أخرى أجرى وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المشارك في ملتقى روّاد الأعمال، لقاء بوفد المجلس الوطني للأعراف بالبنين تمّ خلاله إبراز أهميّة دفع علاقات الشراكة بين المستثمرين في البلدين.وتجري رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، زيارة عمل إلى باريس من 29 وحتّى 31 أوت 2022 للمشاركة كضيف شرف ب"ملتقى روّاد الأعمال 2022".