رئيسة الحكومة تعقد جلسة عمل مع نظيرتها الفرنسيّة بقصر ماتينيون بباريس

بحثت رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال جلسة عمل ثنائية عقدتها اليوم الثلاثاء مع الوزيرة الأولى الفرنسية أليزبات بورن، بقصر ماتينيون بباريس، مسألة مراجعة الإجراءات التضييقية التي عرفتها في الأشهر الأخيرة التأشيرات وبطاقات الإقامة، والتحلي بأكثر مرونة في تسليمها لطالبيها.





واستعرض الطرفان، أواصر الصداقة التاريخية والمتميّزة بين تونس وفرنسا، ومختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكدت بودن، طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرص رئيسي الدولتين على مزيد تعزيزها في جميع المجالات في كنف التنسيق الدائم بينهما.، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وأطلعت رئيسة الحكومة بالمناسبة نظيرتها الفرنسية، على التقدم الحاصل باتجاه استكمال التحوّل السياسي في إطار الخيار الديمقراطي، وفق خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، بالاستناد الى تطلعات الشعب التونسي الذي يرنو إلى مناخ سياسي واقتصادي يتميّز بالاستقرار واحترام القانون والحريات.ونوّهت بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنة دعم فرنسا لتونس في رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة الكوفيد-19 والحرب على أوكرانيا، ومبرزة أهمية الدعم من قبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المانحة.كما تم التأكيد على أهمية الدعم الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الإشكالات المتعلقة بأزمة الطاقة وكذلك بأزمة المواد الأساسية على غرار الحبوب، والتي من شأنها أن تهدد الأمن الغذائي.يذكر أنّ رئيسة الحكومة، تؤدّي زيارة عمل إلى باريس من 29 إلى 31 أوت 2022 بدعوة من مجمع مؤسسات فرنسا، للمشاركة كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال.