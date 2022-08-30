مشاريع التعاون في المجال الأمني محور لقاء وزير الداخلية بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 17:59قراءة: 0 د, 37 ث
      
مثّلت علاقات الشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في كافة الميادين وسبل مزيد دعمها، محور لقاء دار اليوم الثلاثاء بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة.


 كما كان اللقاء، الذي حضرته القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانساشي، مناسبة للتباحث حول مشاريع التعاون المشتركة في المجال الأمني، على غرار مشروع كلية الأمن الوطني بالنفيضة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

يشار أن باربارا ليف، تؤدي زيارة إلى تونس يومي 29 و30 أوت الجاري، في إطار جولة الى بعض البلدان العربية، وقد التقت اليوم أيضا كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الدفاع الوطني عماد ممّيش .



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