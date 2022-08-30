الدورة 42 لمهرجان باجة الدولي تعتبر ناجحة رغم النقائص المسجّلة (مدير المهرجان)

قال مدير الدورة 42 لمهرجان باجة الدولي، فتحي الشريف، اليوم الثلاثاء، إن دورة المهرجان لسنة 2022 التى اختتمت يوم 28 اوت الجاري بعرض "الزيارة" تعتبر ناجحة رغم النقائص المسجلة.

وأضاف الشريف، في تصريح لـ"وات"، أنّه سيتم عقد جلسة لتقييم المهرجان الذي كانت اكبر معوقاته مادية، خاصة وأن هيئة المهرجان انطلقت بديون متخلّدة من الهيئة السابقة تقدّر بـ20 الف دينار، اضافة الى عدم توفر مسرح للهواء الطلق يليق بجمهور باجة، وفق تعبيره.





وأشار إلى ان الدورة حاولت تلبية اذواق كل الشرائح، وحاولت توفير كل الانماط الموسيقية الشبابية والشعبية وغيرها، حيث دارت بعض العروض امام شبابيك مغلقة على غرار السهرة المسرحية لـبسّام الحمراوي وعرض فناني الراب "ارمستا" و"مستر سينا"، والعرض الفرجوي الصوفي "الزيارة" الذى تفاعل معه الجمهور رغم حدوث عطب فني تسبّب توقف العرض في مناسبتين.

وتجدر الاشارة الى ان الدورة 42 لمهرجان باجة الدولي قد انتظمت من 8 الى 28 أوت الجاري بالملعب الاولمبي لمدينة باجة وتضمن برنامجها عرضا لبسام الحمراوى " المايسترو" وسهرة راب، وعرضا لادهم مروان وودرة الفورتي، ومسرحية" اهوا" لصابر سيزار، وعرضا لفوزي بن قمرة، وحضرة "رجال تونس"، وعرض "الزيارة"، وعرض ايمن لسيق ومحمد عبد الرشيد السقني وماهر الهمامي وسامية بن يوسف.





