المنستير: المداولات الطبية الجراحية 35 لكلية الطب بالمنستير تبحث في آخر المستجدات في مجالات الطبّ والجراحة

تنظّم ودادية أساتذة كلية الطب بالمنستير، بدعم من جامعة المنستير وعدّة مخابر، أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2022، بالمنستير، المداولات الطبية الجراحية الـ35 لكلية الطب بالمنستير، بمشاركة مختصين من تونس، وفرنسا، وموريتانيا، والمغرب، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس هذه الدورة ورئيس ودادية الأساتذة بكلية الطب بالمنستير لسعد سحنون.







ويتطرق المحاضرون، خلال هذه المداولات، وعبر 5 مداخلات، و72 مداخلة شفاهية، و300 معلقة طبية وورشات تطبيقية بكلية الطب بالمنستير، المستجدات في مجالات الطبّ والجراحة، من ذلك أنّه سيقع لأوّل مرّة التطرّق إلى التجميل في جراحة التوليد، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بالتشخيص المبكر، وكيفية كتابة بحث علمي بالانقليزية، والمستجدات في لقاح نزلة البرد زمن الكوفيد.

وتنظم لقاءات حوارية حول سرطان الثدي، وأمراض القلب، واضطراب دقات القلب، وأدوية تخثير الدم أو العكس، والتشوّهات الخلقية في المجاري البولية عند الأطفال، وموائد مستديرة منها حول مستجدات الإصابات الخطيرة لدى للأطفال، واستعمال المسح في التصوير المقطعي في حالات سرطانات الثدي، وتشوّهات العمود الفقري.



