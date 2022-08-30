رئيس الجمهورية يطالب السلطات الأمريكية بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في البلاد


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 16:33قراءة: 0 د, 41 ث
      
طالب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، السلطات الأمريكية، بالاستماع إلى نظيرتها التونسية، "لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس، مفنّدا عديد الادعاءات التي قال إن "أطرافا معلومة تُروّج لها"، وذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف.


وأوضح رئيس الدولة خلال هذا اللقاء، عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه البلاد، مجدّدا "تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية"، كما أعرب عن "استيائه من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة"، وفق بلاغ الرئاسة.



وإلى جانب تطور العلاقات بين البلدين، تناولت المحادثة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية، للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها البلاد التونسية.

وفي هذا الصدد أكّد الرئيس قيس سعيّد أنه "على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا، للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة".



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