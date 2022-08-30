وزارة المرأة ومؤسسة "ساساكاوا" اليابانية تنظران في امكانية بعث جائزة تعنى بالمرأة والتمكين الاقتصادي في العالم الإسلامي

كما تم النظر، حسب بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء، في تفاصيل مشروع بعث جائزة تُعنى بالمرأة والتمكين الاقتصادي في العالم الإسلامي والإعداد المُشترك لتوجّهات الجائزة وفلسفتها وتحديد معاييرها وشروط الترشح إليها، على أن يعلن رسميّا عن الجائزة في شهر أفريل 2023 بعد استيفاء كل مراحل الإعداد.وعبّرت الوزيرة على أهمية ندوة طوكيو الدّوليّة للتّنمية بإفريقيا "تيكاد 8" التي كانت مناسبة لدعم علاقات التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وإفريقيا في عدة مجالات، مؤكّدة حرصها على إرساء علاقات تعاون مع مؤسسة "ساساكاوا" للسلام خاصة في مجال فتح الآفاق الأسيوية للتعريف بالتجربة التونسيّة في مجال النهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها بعد أن تميّزت هذه التجربة بإشعاعها في المحيط العربي والإقليمي والمتوسّطي.ومن جهتها، قدّمت مديرة برنامج مبادرة السلام الآسيوية في مؤسسة "ساساكاوا"، لمحة عن المؤسسة التي تأسست عام 1986، ومجالات تدخّلها ومختلف البرامج التي تعمل عليها، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت منذ إنشائها على تعزيز التبادل والتعاون الدوليّين.ونوّهت بالتجربة التونسية الرائدة في مجال حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء، مُعربة عن حرصها على الاستفادة من الخبرات التونسيّة في المجال.وتطرقت الجلسة إلى جملة من العروض التي تسلّط الضوء حول البرامج الوطنية في مجال حقوق المرأة لا سيما إدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تكريس المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم ودعم المبادرات الاقتصادية من خلال تشجيع ريادة الأعمال النسائية، فضلا عن لمحة حول مهام ومشمولات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) باعتباره الآلية العلمية للوزارة.