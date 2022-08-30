القصرين: حجز 29 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة ومنعها من التزود لتلاعبها بتراتيب الدعم


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 15:37قراءة: 0 د, 47 ث
      
حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، اليوم الثلاثاء، 29 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة (22,5 قنطارا حجز صوري و 6,5 قنطارات حجز فعلي)، وذلك لدى مخبزة مصنفة بالجهة قامت بالتفريط بهذه الكمية عوضا عن تحويلها إلى خبز.


وذكر مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة في تصريح ل(وات) أنه تم بعد توفر معلومات حول قيام مخبزة مصنفة، بالتفريط في الفرينة المدعمة عِوَض تحويلها لتوفير الخبز المدعم لمستحقيه، القيام بمراقبة هذه المخبزة رفقة أعوان الحرس البلدي بفوسانة حيث ثبت تفريط صاحب المخبزة لكمية تقدّر ب22,5 قنطارا من الفرينة المدعمة، وهو ما يدخل في باب الإخلال بتراتيب الدعم والحصول على الدعم دون وجه شرعي

واضاف انه تم على إثر ذلك القيام بالإجراءات العدلية ضد صاحب المخبزة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 وحجز الكمية المذكورة، كما تم تحرير عقوبة إدارية تكميلية بقرار منع هذه المخبزة من التزود بمادة الفرينة المدعمة.


وبين أن هذه العملية تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252168



En continu...

Toutes les news...
دخول الخريف
الثلاثاء 30 أوت 2022 | 2 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 16:00 12:27 05:49 04:17
Babnet
33°
Babnet34°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2536°-2635°-2635°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    23951,9

  • (30 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,20487 DT        1$ =3,21655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   