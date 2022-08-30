القصرين: حجز 29 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة ومنعها من التزود لتلاعبها بتراتيب الدعم

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، اليوم الثلاثاء، 29 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة (22,5 قنطارا حجز صوري و 6,5 قنطارات حجز فعلي)، وذلك لدى مخبزة مصنفة بالجهة قامت بالتفريط بهذه الكمية عوضا عن تحويلها إلى خبز.





وذكر مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة في تصريح ل(وات) أنه تم بعد توفر معلومات حول قيام مخبزة مصنفة، بالتفريط في الفرينة المدعمة عِوَض تحويلها لتوفير الخبز المدعم لمستحقيه، القيام بمراقبة هذه المخبزة رفقة أعوان الحرس البلدي بفوسانة حيث ثبت تفريط صاحب المخبزة لكمية تقدّر ب22,5 قنطارا من الفرينة المدعمة، وهو ما يدخل في باب الإخلال بتراتيب الدعم والحصول على الدعم دون وجه شرعيواضاف انه تم على إثر ذلك القيام بالإجراءات العدلية ضد صاحب المخبزة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 وحجز الكمية المذكورة، كما تم تحرير عقوبة إدارية تكميلية بقرار منع هذه المخبزة من التزود بمادة الفرينة المدعمة.وبين أن هذه العملية تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة.