قبلي: العاملون في شركة البستنة يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بسداد اجورهم وتسوية الوضعية المالية للشركة

نفّذ عدد من العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، وعمد عدد آخر الى منع شاحنات نقل المحروقات والمعدات من الوصول الى حضائر الانتاج المنتصبة بالصحراء جنوبي مدينة دوز، وذلك في إطار تحرّكات منتسبي الشركة المتواصلة والمطالبة بسداد اجورهم المتخلدة لدى هذه الشركة، وتسوية وضعيتها المالية لضمان استمراريتها وتحقيقها لبرنامجها الوظيفي.

وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر، لـ"وات" ان هذه التحركات الاحتجاجية المتواصلة منذ مطلع الشهر الجاري، تعبّر عن تمسك منظوري شركة البيئة والغراسات والبستنة بكافة حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم وأوّلها صرف اجور اكثر من 4 اشهر، وضمان الاستقرار المالي لشركة البستنة الى غاية التوصل الى اتفاق نهائي حول مختلف الاشكاليات التي تعانيها.





واضاف ان الاحتجاج الذي ينفذه العملة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي وجنوبي مدينة دوز وغربي مدينة الفوار مرده عدم التعاطي الجدّي جهويا ومركزيا مع ملف البستنة، والتوجّه نحو ترويج بعض المغالطات او بعض الاتفاقات التي غاب عنها الطرف الاجتماعي بما يفقدها مشروعيتها القانونية.

ودعا الى الاسراع بتنظيم حوار جدّي بين كافة الاطراف المتدخلة في هذا الملف لتجنيب الجهة سلسلة من التحركات التصعيدية الاخرى التي لن تقلّ حدّة عن تحركات صائفة سنة 2017 خاصة في ظل تواصل تجاهل مطالب المحتجين، لا سيما في ظلّ قرب العودة المدرسية وما تتطلبه من مصاريف طائلة قد يعجزون عن تأمينها في حال عدم صرف اجورهم.

حمد



