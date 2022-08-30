الخميس القادم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 15:59قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت رئاسة الحكومة، بأن العمل بالتوقيت الشتوي سيُستأنف ابتداء من يوم الخميس القادم 1 سبتمبر 2022 ، وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 1710 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 ، والمتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.


وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي سيكون على النحو التالي:

– أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة والنصف صباحا (8.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) ، ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).


– يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252165



En continu...

Toutes les news...
دخول الخريف
الثلاثاء 30 أوت 2022 | 2 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 16:00 12:27 05:49 04:17
Babnet
33°
Babnet34°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2536°-2635°-2635°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    23951,9

  • (30 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,20487 DT        1$ =3,21655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   