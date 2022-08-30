باجة: حملة للتعريف ببرنامج "رائدات" وتشجيع النساء على الاستثمار ببلديات باجة وعمدون ومجاز الباب

انتظمت، اليوم الثلاثاء، ببلديات باجة وعمدون ومجاز الباب، حملة للتعريف بالبرنامج الوطنى الجديد لريادة الاعمال النسائية "رائدات"، الذى تنجزه وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن لدعم الاستثمار النسائي بهدف احداث 3 الاف مشروع حتى سنة 2025.





وتضمنت الحملة التنشيطية بساحات البلديات، تعريفا بالبرنامج والفئات المستهدفة وخطوط التمويل وشروط الانتفاع، وتم بالمناسبة توزيع عدد من الوثائق التفسيرية لفائدة المواطنين.ودعت رئيسة مصلحة المراة والاسرة بالمندوبية الجهوية للمراة والاسرة محرزية البشيني في تصريح ل"وات" نساء الجهة الى الاقبال على الانتفاع ببرنامج "رائدات" باعتباره يشجع الاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي ويتميز بدخول عناصر جديدة ومؤسسات تمويل جديدة، اضافة الى كونه يهم كل فئات النساء وفئات من المؤسسات ومنها مؤسسات تضررت من جائحة "كورونا" والمؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة.وابرزت انه تم استغلال فرصة انتصاب السوق الاسبوعية ببلدية باجة لمس اكبر عدد من النساء، اضافة الى معتمديتي عمدون ومجاز الباب، وذلك في مرحلة اولى قبل القيام بحملات مماثلة للتعريف بالبرنامج في كل المعتمديات وتنظيم يوم جهوى في الغرض.ويهم برنامج "رائدات" النساء من 18 الى 59 سنة الحاصلات على شهادة تكوين او شهادة جامعية، وهو يمول مشاريع في كل القطاعات ويتضمن امتيازات مالية حسب نوعية المشروع وخط التمويل المعتمد وقد تم احداث منصة رقمية للتسجيل والتعريف بالبرنامج اضافة الى تكريس عدد من مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المراة والاسرة لتوجيه النساء والاجابة على استفساراتهن.