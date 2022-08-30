وحدات الحرس الوطني تنقذ 326 مهاجرا غير نظامي

أنقذت وحدات الحرس الوطني للأقاليم البحرية بالشمال والوسط والساحل، ليلة البارحة ، 326 مهاجرا غير نظامي من الغرق، بينهم 217 من جنسيات افريقية مختلفة، وفق المتحدث الرسمي باسم الحرس.







وأضاف المصدر ذاته على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.



كما أفاد بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جرجيس قابس والمهدية ضبطت 8 أشخاص مفتش عنهم من أجل مساعدة أشخاص آخرين على اجتياز الحدود البحرية خلسة .





وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

















وأضاف المصدر ذاته على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.كما أفاد بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جرجيس قابس والمهدية ضبطت 8 أشخاص مفتش عنهم من أجل مساعدة أشخاص آخرين على اجتياز الحدود البحرية خلسة .وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.