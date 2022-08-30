القصرين: قريبا تزويد السوق المحلية بمادة القهوة ذات العلامات المعروفة لتجاوز النقص المسجل (المديرة الجهوية للتجارة )


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 11:43قراءة: 0 د, 26 ث
      
سيتم في غضون الأسبوع الجاري تزويد السوق المحلية بولاية القصرين بصفة تدريجية بمادة القهوة ، التي سجل فيها نقص خلال الاونة الأخيرة، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سامية البريكي .


وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أنه يتوفر حاليا بمخزن ديوان التجارة 10 اطنان من مادة القهوة الخضراء تتزود منها المصانع الصغرى بولاية القصرين.

يشار الى أنه تم تسجيل نقص في مادة القهوة منذ أكثر من شهر، شمل في البداية بعض الأصناف ليشمل حاليا عديد الأصناف، وهو ما سبب تذمرا في صفوف أصحاب المقاهي والمواطنين.

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