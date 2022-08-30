سيدي بوزيد: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و4 حالات شفاء



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و4 حالات شفاء، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45801 اصابة منها 1085 حالة وفاة و45794 حالة شفاء.وتتوزع الحالات الجديدة على معتمديتي سيدي بوزيد الغربية (4 حالات) واولاد حفوز (حالة واحدة) ويقيم حاليا مصابين اثنين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين حوالي 217338 شخصا والجرعة الثانية من التطعيم حوالي 121439 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18936 شخصا والجرعة الرابعة 837 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.ويبلغ عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" 261073 شخصا حسب آخر تحيين.