زغوان: افتتاح أول معهد نموذجي في الجهة يضم 240 تلميذا خلال الموسم الدراسي الجديد

تتميز العودة المدرسية بولاية زغوان خلال الموسم الدراسي الجديد بافتتاح أول معهد نموذجي في الجهة سيؤمه حوالي 240 تلميذا، وهو مشروع بلغت كلفته حوالي 6 مليون دينار، وفق المندوب الجهوي للتربية رضا البكري.





واضاف مندوب التربية ل"وات" أن المشروع يضم مبيتا ومطعما مدرسيا وقاعات اختصاص ذات تجهيزات عصرية، واشار الى ان هذه المؤسسة كانت دوما مطلبا ملحا من طرف التلاميذ وأوليائهم نظرا لما ستوفره من فرص أكبر للالتحاق بهذا الصنف من المؤسسات التربوية إلى جانب تخفيف عبء المصاريف الباهضة التي يتكبدها الأولياء عند التحاق أبنائهم بمعاهد مماثلة خارج حدود الولايةوأفاد من جهة أخرى، بأن مصالح المندوبية تولت في إطار استعداداتها للعودة المدرسية، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمركزية لإنجاح الموسم الدراسي الجديد، لافتا إلى أن جل المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ باستثناء بعض الأشغال المتواصلة بمدرستين ابتدائيتين يقع العمل على إتمامها في أقرب الآجالواضاف أن حوالي 42700 تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة خلال الموسم الجديد منهم 23970 تلميذا بالإبتدائي موزعين على 108 مدارس و18730 تلميذا بين الإعدادي والثانوي موزعين على 31 مؤسسة