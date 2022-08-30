الدولي التونسي الياس السخيري خاض مباراته رقم 100 مع كولن الالماني


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 10:52قراءة: 0 د, 24 ث
      
نوه نادي كولن الالماني بلاعبه الدولي الونسي الياس السخيري الذي دخل" نادي المائة مباراة" مع ناديه .واوضح النادي ان السخيري خاض مباراته رقم 100 في الجولة الماضية من البطولة الالمانية .وسجل خلال المقابلات التي لعبها 13 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة . وقطع معدل 11 فاصل 9 كلم في كل مقابلة .
وكان فريق كولن تعادل صفر لصفر مع "فيرين فور بيفيغنغسبيله شتوتغارت" في اخر مباراة له في البطولة الالمانية "البونديسليغا".

ويخظى السخيري بتقدير كبير في اوساط النادي.


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