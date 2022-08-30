تعزيز التعاون بين تونس والنيجر والاستعداد لانعقاد اللجنة المشتركة محور لقاء بين وزيري خارجية البلدين

تباحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الإثنين بمقر الوزارة، مع نظيره بجمهورية النيجر، "هاسومي ماسودو"، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف الميادين، ولاسيما منها التجارة والتعليم العالي والصحة والبنية التحتية إضافة إلى المجال المصرفي، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.





وجرى الاتفاق، في هذا السياق، على الشروع في الإعداد للدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-النيجرية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بتونس، مع التأكيد على أهمية "تقديم مقترحات ملموسة للتعاون بين الجانبين يتمُّ اعتمادها خلال هذا الاستحقاق الثنائي".وعبر الوزير النيجري، الذي ترأس وفد بلاده في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ("تيكاد 8") المنعقدة بتونس يومي 27 و28 أوت الحالي، عن رغبة بلاده في فتح مكتب اتصال بتونس يُعنى كذلك بتوفير الخدمات القنصلية للجالية النيجرية بتونس وخاصة الطلبة إضافة إلى الإحاطة بالمواطنين النيجريّين القادمين للتداوي.وذكر ذات المصدر أن الوزير الجرندي "وعد بتوفير التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص".وعلى مُستوى التعاون الإفريقي، أبرز الجرندي أهمية تكثيف التنسيق بين دول القارّة من أجل مزيد الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في عديد المجالات وخاصة منها القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العليا، "بما يُمكّن من خلق آفاق أوسع أمام الشباب وتشجيع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة بإفريقيا".وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تعزيز التشاور بين دول القارة وداخل هياكل الاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد حلول جماعية للتحديات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ولتخفيف انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على دول القارة.