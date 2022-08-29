كاس العرب اقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتاهل إلى الدور ربع النهائي


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 22:43قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم (اقل من 17 سنة) الى الدور ربع النهائي لكأس العرب التي تحتضنها الجزائر إثر فوزه مساء الإثنين على نظيره العماني 2-1 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من المنافسات.
وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطة أنس العماني في الدقيقة الأولى ومحمد كريم القيزاني في الدقيقة 50.


وانهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بالتساوي مع اليمن الذي تعادل اليوم مع ليبيا 1-1.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل مع نظيره الليبي صفر-صفر في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة الافتتاحية.. ثم تعادل يوم الجمعة مع اليمن 1-1 في الجولة الثانية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252143



En continu...

Toutes les news...
دخول الخريف
الثلاثاء 30 أوت 2022 | 2 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 16:00 12:27 05:49 04:17
Babnet
24°
Babnet34°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2437°-2636°-2734°-2838°-27
  • Avoirs en devises
    23725,2

  • (29 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20971 DT        1$ =3,21466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 aout)   422,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   