المرصد الوطني لسلامة المرور يعتمد طرقات ولاية مدنين كنموذج في أول دراسة ميدانية للسلامة المرورية على المستوى الوطني

أطلق المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، اليوم الاثنين، دراسة ميدانية للسلامة المرورية بشبكة الطرقات بولاية مدنين هي الاولى من نوعها في تونس، وتمثّل تجربة نموذجية سيتم الاستئناس بها عند نجاحها في بقية جهات الجمهورية، وفق رئيس اقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بية الشطي.





وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدراسة تهدف إلى إصلاح الطريق ووضع طرقات متسامحة مع الاخطاء البشرية، واخطاء السواق، والحدّ من حوادث الطرقات بالجهة التي تخلف معدل 23 قتيلا في المائة حادث، مقابل معدل 20 قتيال لكل مائة حادث على المستوى الوطني.وانطلقت اشغال هذه الدراسة اليوم بجزيرة جربة بحلقة تكوينية فنية استهدفت اطارات بلدية وامنية، واعضاء اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، لاكسابهم مهارات وادوات تمكنهم من تحديد الاشكاليات المرورية المتعلقة ببنية الطرقات بشكل استباقي قبل وقوع الحادث وفق منهجية ومعايير علمية تبنتها الدول المنخرطة في الخطة العالمية للسلامة على الطرقات خلال العقد 2021 و2030.وأوضح الشطّي أن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية مدنين ستعمل على ترجمة مخرجات هذه الدراسة، التي سيتم تقديمها يوم 4 سبتمبر في ختام هذه الايام بجزيرة جربة، إلى خطط عمل من اجل اصلاح مشاكل الطريق انطلاقا من 3 طرقات بولاية مدنين هي الوطنية رقم واحد، والجهوية رقم 108، والمحلية غير مرقمة طريق حومة السوق وستعمم على بقية الطرقات.وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع تأطير وتوسيع العمل الجمعياتي، من خلال آلية شرطة الجوار، التي انطلقت بولاية مدنين كولاية نموذجية لتعميم هذه المقاربة، من خلال الاستئناس بالاليات المعتمدة في اطار اصلاح قطاع الامن، ومنها المجالس المحلية للامن كآلية تشاركية على المستوى المحلي تجمع كل الفاعلين لوضع برامج وتشخيص الظواهر لايجاد حلول لها، وفق الخبير لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي عادل البجاوي.واشار البجاوي الى ان هذه الدراسة ستنطلق بتشخيص للوقوف على الاسباب المؤثرة في السلامة المرورية وذلك بتأطير من أحد الخبراء ومن خلال بحث ميداني ينتهي بمخرجات تنطلق منها برامج مشتركة وهادفة للحد من حوادث الطرقات والتوقي منها وتكون بمثابة خارطة طريق تساهم في تنفيذها عدة اطراف متداخلة.ووفق رئيس مكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمدنين، نور الدين الحجاجي، فإنّ انجاز هذه الدراسة مهم كتجربة نموذجية تنطلق ميدانيا، الا انها لن تكتمل الا بتنفيذ مخرجاتها وتجسيدها على أرض الواقع، لافتا الى ان ولاية مدنين سجّلت ارتفاعا لحوادث الطرقات في شهر جويلية الماضي بـ 40 حادثا خلفت 10 قتلى واكثر من 45 جريحا وهي ارقام مفزعة تستوجب العمل على تقليصها، حسب رأيه.وحسب الخبير في السلامة المرورية، احمد القسنطيني، فان انجاز دراسة للسلامة المرورية فرضه خطر الطرقات وارتفاع فواجع الطريق، موضحا ان الدراسة ستعتمد طرقا علمية منتهجة في العالم، وزيارة ميدانية للطرقات لتقييم وتشخيص مخاطرها من أجل تقديم حلول لتحسين بعض المناطق السكنية والطرقات التي تشهد ارتفاعا في عدد الحوادث.وستصنّف الطرقات التي ستمثل مجال عمل هذه الدراسة بإسناد نجوم يختلف عددها حسب مدى جودتها من ناحية السلامة المرورية، على غرار تصنيفات النزل، وعلى ضوء ذلك ستحدّد التدخلات التي يستوجب ادخالها على كل طريق اعتمادا على تطبيقة "واب" عالمية، وفق نفس المصدر.