وزبر التشغيل يستقبل وفدا عن مجمع صناعة الأسلاك الكهربائية للتباحث حول إمكانيات مرافقة الوزارة لهذه المؤسسة


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 20:13قراءة: 0 د, 34 ث
      
استقبل وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي صباح يوم الاثنين بمقر الوزارة، وفدا عن مجمع صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات المعدة للتصدير للأسواق الخارجية " نكسانس "AUTOELECTRIC ، وذلك للتباحث عن إمكانيات مرافقة الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لهذا المجمع بهدف تلبية حاجياته في مجالي التكوين والتشغيل.



وترأس الوفد المدير التنفيذي للمجمع بشمال إفريقيا عادل خالد مرفوقا بمديرة الموارد البشرية بشركة تركيب أسلاك تونس ابتسام القروي ومدير الموارد البشرية بشركة "الكترو كونتاكت تونس" ناصر سالم.


وتمّ بالمناسبة تقديم عرض حول مختلف أنشطة المجمع المختص في تركيب الأسلاك الكهربائية للسيارات والمعدة للأسواق الخارجية، والذي تتوزع فروعه الخمسة على ثلاث ولايات وهي المنستير وسوسة وحديثا بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، وتبلغ طاقته التشغيلية حوالي 4500 موطن شغل.




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