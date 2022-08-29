بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي 3-صفر


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 19:50قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة من التفوق مساء اليوم الاثنين على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-14 و 25-19 و 25-13 في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة عيسى بقليبية في اطار الجولة الاولى من منافسات البطولة الافريقية للامم.



وفي ما يلي النتائج المسجلة اليوم الاثنين وبقية برنامج البطولة :
مصر / الكامرون صفر/3 (23/25-21/25-14/25)

تونس / المغرب 3/صفر (14/25-19/25-25/13)
الثلاثاء 30 اوت 2022 :
16.00- الكامرون- المغرب
18.00- تونس- مصر
الاربعاء 31 اوت 2022 :
16.00- مصر / المغرب -
18.00- تونس - الكامرون

الخميس 1 سبتمبر 2022 : يوم راحة
الجمعة 2 سبتمبر 2022 : نصف النهائي
السبت 4 سبتمبر 2022 : ترتيب (3-4) ومباراة النهائي

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