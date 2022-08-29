تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو منظوريه ببلدية البئر الاحمر إلى اضراب حضوري يوم 13 سبتمبر القادم

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، اليوم الاثنين، منظوريه في بلدية البئر الاحمر الى تنفيذ اضراب حضوري بيوم واحد، وذلك يوم 13 سبتمبر القادم.

وأكد الاتحاد الجهوي في إعلام بالإضراب أصدره اليوم أنه من خلال متابعته لاوضاع اعوان بلدية البئر الاحمر، لاحظ تسويفا، ومماطلة، وعدم جدية من سلطة الاشراف في التعاطي مع المطالب المشروعة للاعوان، وخاصة في ما يتعلّق بتوفير المرافق الصحية (حجرات ملابس وادواش)، اضافة الى عدم صرف مستحقاتهم المالية، مما تسبب في توتر المناخ الاجتماعي بالبلدية.



