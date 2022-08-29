كاس العالم 2022: قرابة مليوني مشجع سيحضرون مونديال قطر (رئيس الفيفا)

photo archives DOHA 30 nov 2021

Publié le Lundi 29 Août 2022 - 19:42قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ان حوالي مليوني مناصر سيحضرون الي قطر لمتابعة نهائيات كاس العالم 2022 المقررة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادمين مؤكدا انها ستكون تجربة فريدة لعشاق الكرة المستديرة.


وقال رئيس الفيفا في تصريحات صحفية قبل نهائي كأس العالم للسيدات دون 20 عامًا في كوستاريكا " إن جميع المشجعين في العالم مرحب بهم بالدوحة، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يتواجد "قرابة مليوني شخص من جميع أنحاء العالم" في العرس الكروي العالمي من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم.

وأضاف إنفانتينو "سيكون لدينا مشجعون من جميع البلدان في نفس المدينة، وليس فقط من كلا البلدين يلعبون مباراة واحدة في يوم واحد، ولهذا السبب، فإن التحضير لم يكن بسيطًا، وجرت مراعاة كافة الجوانب من حيث الأمن والإقامة ووسائل النقل، حيث بذلت جميع الجهود الممكنة والتي يمكن تخيلها لجعل البطولة احتفالية عالمية".


وحول الاستعداد الأمني للبطولة، أكد رئيس الفيفا أن الحضور الأمني صارم للغاية في حال أراد أي شخص الإخلال بالأمن، أو العبث في ذلك الحدث العالمي الذي استعدت له الدوحة جيدًا، وقال " الأمن سيكون "مشددا للغاية" حيث ان جميع المشجعين سيكونون في مدينة واحدة".

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