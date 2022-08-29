التونسي حنبعل المجبري ينتقل الى نادي برمنغهام سيتي الانقليزي

اعلن نادي برمنغهام سيتي المنتمي للبطولة الانقليزية لكرة القدم مساء اليوم الاثنين عن انتدابه للاعب المنتخب الوطني التونسي حنبعل المجبري لموسم واحد في اطار الاعارة من نادي مانشستر يونايتد.

وتولى نادي برمنغهام سيتي الانقليزي بث شريط فيديو يظهر فيه ارتداء حنبعل المجبري لقميص النادي مع كلمة ترحيبية من اللاعب لجمهور ناديه الانقليزي الجديد اعرب من خلاله عن سعادته بتقمص زي برمنغهام.





وسيكون المجبري على ذمة الاطار الفني لفريقه الجديد بداية من يوم الثلاثاء القادم بمناسبة مباراة برمنغهام ضد نورويتش سيتي بمناسبة الجولة السابعة لبطولة الدرجة الثانية الانقليزية (دوري البطولة الانقليزية).

ويحتل الفريق المركز 21 بعد 6 مباريات ب5 نقاط بعد فوز وتعادلين و 3 هزائم.

يذكر ان المجبري (19 سنة) لعب في اصناف الشبان لفريق مانشستر يونايتد قادماً من نادي موناكو.



وظهر لأول مرة مع يونايتد في مباراة بالبطولة الانقليزية الممتازة سنة 2021.

وتم استدعاء حنبعل المجبري لتعزيز صفوف المنتخب التونسي لأول مرة عام 2021 ويعد من ابرز لاعبي منتخب نسور قرطاج الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.



وسيكون المجبري على ذمة الاطار الفني لفريقه الجديد بداية من يوم الثلاثاء القادم بمناسبة مباراة برمنغهام ضد نورويتش سيتي بمناسبة الجولة السابعة لبطولة الدرجة الثانية الانقليزية (دوري البطولة الانقليزية).ويحتل الفريق المركز 21 بعد 6 مباريات ب5 نقاط بعد فوز وتعادلين و 3 هزائم.يذكر ان المجبري (19 سنة) لعب في اصناف الشبان لفريق مانشستر يونايتد قادماً من نادي موناكو.وظهر لأول مرة مع يونايتد في مباراة بالبطولة الانقليزية الممتازة سنة 2021.وتم استدعاء حنبعل المجبري لتعزيز صفوف المنتخب التونسي لأول مرة عام 2021 ويعد من ابرز لاعبي منتخب نسور قرطاج الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.