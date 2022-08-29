انقاذ 152 مهاجرا غير نظامي في 11 عمليّة مستقلّة نهاية الأسبوع الماضي (وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنّ وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، تمكّنت في 11 عملية مستقلة تمّت خلال نهاية الأسبوع المنقضي، من إنقاذ 152 مهاجرا غير نظامي (من بينهم 3 نساء و6 أطفال)، تتراوح أعمارهم بين سنتين و54 سنة.







وأضافت الوزارة، أنّ العمليات تمتّ بالمواقع جنوب شرق صفاقس وشمال شرق محطة المراقبة الساحلية بالرأس الأبيض (ولاية بنزرت) وجنوب شرق كاب زبيب (ولاية بنزرت) وشرق تقرماس (بجزيرة جربة ولاية مدنين) وشمال شرق هرقلة (ولاية سوسة) وشمال شرق قليبية (ولاية نابل) وشمال شرق جزيرة "قوريا" (ولاية المنستير) وغرب جزيرة زمبرة (بالهوارية من ولاية نابل) وقبالة محطة المراقبة الساحلية بالرأس الأبيض (ولاية بنزرت).





