تيكاد : رئيس مؤسسة 'نيبون" اليابانية يعلن أن مؤسسته ستتولى إحداث جائزة لتشجيع النساء على إحداث مشاريع اقتصادية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بمدينة الثقافة " الشاذلي القليبي" Yohei SASAKAWA، رئيس مؤسسة Nippon Foundation، بمناسبة الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.





وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء عن تقديرها لنشاط وأهداف المؤسسة اليابانية كالنهوض بالمرأة والشباب وتدعيم مناعة المجتمع، وأفادت أنها تتابع عمل المؤسسة اليابانية وأنها كانت قد شاركت سنة 2019 كعضو في لجنة تحكيم للمؤسسة المذكورة حول جائزة مجابهة الكوارث الطبيعية .وأكّدت رئيسة الحكومة على أهمية التركيز على البرامج الموجهة للنهوض بالمرأة والشباب في إفريقيا وتدعيم الاستقرار والسلم كأسس ضرورية لتحقيق التنمية، والتفكير في بعث برامج في مجال الاقتصاد التضامني من خلال دعم المؤسسات الصغرى التي يديرها الشباب والنساء، مشيرة الى العناية الخاصّة التي يوليها كل من سيادة رئيس الجمهورية والوزير الأول الياباني الى الاقتصاد التضامني باعتباره أحد دعائم مناعة المجتمع، والتي تتوافق مع روح ندوة التيكاد.واقترحت رئيسة الحكومة على رئيس المؤسسة اليابانية بعث جائزة في هذا الصدد لتشجيع الاقتصاد التضامني، كما أعربت له عن استعداد الجانب التونسي للمساهمة الاكاديمية في البرنامج التي تشرف عليه المؤسسة اليابانية بخصوص العالم الإسلامي.ومن جانبه، أطلع Yohei SASAKAWA، رئيسة الحكومة على أهداف أنشطة المؤسسة التي يترأسها وعلى أهم برامج التعاون الجارية مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في مجال الاقتصاد الأزرق و المحافظة على المحيطات.واستجابة لمقترح رئيسة الحكومة أعلن أن مؤسسته ستتولى إحداث جائزة حول المرأة، لتشجيع النساء على إحداث مشاريع اقتصادية.