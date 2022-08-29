معرض لفنون الخط والحروفية بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجربة في نوفمبر 2022

اتفقت وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) على تنظيم تظاهرة ثقافية مشتركة حول فنون الخط والحروفيات خلال الفترة المتراوحة بين 13 و21 نوفمبر 2022 بالقرية الفرنكوفونية بجزيرة جربة.

وتتنزل هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التواصل بين ووزارة الشؤون الثقافية ومنظمة الآلكسو وبمناسبة التسجيل المشترك لملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث غير المادّي للبشرية لليونسكو.





وتنصّ الاتفاقية الممضاة على تنظيم تظاهرة ثقافية حول فنون الخطّ والحروفيات تتضمّن عرضا لمحامل خطّية تراثية لمجموعة من القطع الأثرية الأصلية المتنوعة توثّق المسار التاريخي لفنون الخطّ ومعرض فني للأعمال الفنية المنتقاة من الرصيد الوطني للفنون التشكيلية ومن المجموعات الخاصة لفنانين تونسيين بارزين.

كما ستقدّم هذه التظاهرة شريطا وثائقيا قصيرا (12 دقيقة) حول فنون الخط في تونس عبر التاريخ وذلك بالتعاون بين منظمة الألكسو والمؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، فضلا عن إصدار مجموعة من المنشورات باللغتين الفرنسية والعربية تتمثّل في مطبوعات ومعلقات ومطويات وكتاب يتضمّن مجموعة من الدراسات حول الخط ودليل لكلّ الأعمال التراثية والفنية المعروضة. هذا إلى جانب عرض رقمي غامر على شاشة تفاعلية لفنان حروفي وندوة حوارية حول "دور الخط في حوار الحضارات" بمشاركة مفكّرين وفنانين ومهتمين بالخط العربي.



