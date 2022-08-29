ٲعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان موعد اجراء مباراة الكٲس الممتازة بين بطل تونس والفائز بالكٲس للموسم الرياضي 2021 -2022 سيكون يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس.

يذكر ٲن بطل تونس للموسم الماضي هو الترجي الرياضي التونسي، في حين ان لقب كٲس تونس انحصر بين الرباعي النادي الافريقي والنادي الصفاقسي واتحاد بن ڤردان ومستقبل المرسى.





ويعد الترجي الرياضي التونسي اخر فريق احرز على لقب الكٲس الممتازة في موسم 2020- 2021، وهو ايضا صاحب الرقم القياسي في الفوز بها في 6 مناسبات.



