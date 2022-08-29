رئيس هيئة الانتخابات يلتقي وفدا عن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب

التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأثنين بمقر الهيئة، وفدا عن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب.





وخصص اللقاء، لعرض التقرير الذي أعدته المنظمة حول متابعتها لسير الإستفتاء بمختلف ولايات الجمهورية، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات رئيس و أعضاء الوفد، على ضوء معاينتهم لعملية الإقتراع يوم 25 جويلية 2022 بعدد من مكاتب الاقتراع، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.وأكد بوعسكر بالمناسبة، الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التعاون والتشاور مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج، وحرصها على الإنصات إلى آرائها ومقترحاتها، مشيرا إلى أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التقرير من ملاحظات واقتراحات.وقد حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضوي الهيئة محمد التليلي منصري ومحمد نوفل الفريخة.يشار الى أنه تم الاعلان عن تأسيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، في ديسمبر 2021 ، وهي منظمة وطنية مستقلة ومعترف بها دوليا، تهدف بالخصوص الى تركيز المبادئ السامية للتعايش السلمي وتأسيس مجتمع القانون، من خلال العمل على مقاومة التطرف بمختلف اشكاله الفكري والسياسي والقطاعي.