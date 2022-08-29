توزر: وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ الولاية تنديدا بالنقص الفادح في الخبز بمدينة توزر

أثار نقص الخبز في مدينة توزر نتيجة نقص دقيق الفارينة المدعّم غضب عدد كبير من المواطنين الذي نفّذوا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجيّة أمام مقر الولاية، أكّدوا خلالها أن الإشكال متواصل منذ أيام وبصفة خاصة في مدينة توزر، حيث أقفلت مجموعة من المخابز أبوابها ولم توفر الخبز للمواطنين.

وأوضح نائب رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيتوزر، محمد الصافي الرويسي، لـ"وات"، أن النقص المسجّل في دقيق الفارينة يعود، وفق تقديره، الى تأخّر التزويد من طرف المطاحن، وعدم اكمال توفير الحصّة الخاصة بالجهة، ويمكن أن يكون كذلك راجعا بالنسبة لبعض المطاحن الى استهلاك الكميات المخصصة لها خلال فترة وجيزة تزامنا مع مناسبات عائلية تعرف طفرة في الاستهلاك.





وأكد أن الاشكال مطروح خصوصا في مدينة توزر، حيث لم يتم تسجيل أيّة اشكاليات في هذا الصدد بباقي مدن الولاية أين يتوفر الخبز بكميات كافيّة، ملاحظا أنه تمّ توفير كميّات من الفارينة وتوزيعها صباح اليوم على أمل تواصل التزوّد والمساهمة في حلّ الاشكال.

وبيّن، من ناحيته، المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي، في تصريح لـ"وات"، أن الكميات المتوفرة اليوم قدرت بحوالي 400 قنطار مرجعا السبب الى تأخر التزويد في الفترة الأخيرة.

ص م



