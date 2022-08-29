توزر: انخراط جمعياتي هامّ في تظاهرة شهر النظافة

شهد شهر النظافة الذي تنظّمه وزارة البيئة بالشراكة مع أطراف أخرى انخراط عدد كبير من نسيج الجمعيات في مدن توزر ونفطة، ودقاش، وفق المدير الجهوي للبيئة بالجنوب الصحراوي رضا القاسمي.

وسجلت التظاهرة، وفق نفس المصدر، مشاركة جمعية حلبة للبيئة والتنمية، وجمعية التطوّع في خدمة البيئة، وجمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة في بلدية توزر، الى جانب جمعية المحافظة على البيئة وجمالية المحيط، وجمعية حماية المحيط والتراث في بلدية دقاش، فيما عرفت بلدية نفطة مشاركة العديد من الافراد والجماعات وخاصة جمعية "صحتي حياتي".





وتنوعت الأنشطة، وفق المدير الجهوي للبيئة، كما عرفت معاضدة من البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وتم خلال هذه الحملات جمع النفايات البلاستيكية والفضلات، إلى جانب تنظيم وأنشطة موازية منها رفع المصبات العشوائية.

وشهد الاحد الثالث من التظاهرة الموافق لـ 28 أوت الجاري تنفيذ حملة نظافة في منطقة حلبة بمشاركة جمعية حلبة للبيئة والتنمية وجمعية التطوّع في خدمة البيئة سبقتها حملة تحسيسية لفائدة الأهالي، فيما شهدت مدينة نفطة تنفيذ حملة نظافة بالمستشفى الجهوي بنفطة.

ويختتم شهر النظافة يوم 4 سبتمبر بتواصل حملات تنظيف الأحياء أو بعض الفضاءات، مع مواصلة انخراط الجمعيات في جمع النفايات وتصنيفها حسب نوعيتها.



