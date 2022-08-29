سيدي بوزيد: انتفاع إجمالي 217 ألفا و337 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاحد حوالي 217 ألفا و337 شخصا، وفق آخر تحيين صادر، اليوم الاثنين، عن الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.





وأورد المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذين انتفعوا بالجرعة الثانية من التطعيم بلغ 121 ألفا و435 شخصا، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و919 شخصا والجرعة الرابعة 832 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.هذا ويبلغ عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" 261 ألفا و73 شخصا، حسب آخر تحيين.من جهة أخرى، أعلنت ذات الإدارة اليوم أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بلغ بموجبها العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 45 ألفا و796 إصابة، منها 45 ألفا و790 حالة شفاء، إلى جانب 1085 وفاة، فيما يقيم حاليا 3 مصابين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.