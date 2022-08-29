باجة: عمال شركة مقاطع بن صخرية يطالبون بمواصلة العمل وانقاذ مؤسستهم

خرج عمال واطارات شركة مقاطع بن صخرية بباجة، اليوم الاثنين، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر الاتحاد الجهوى للشغل وصولا الى مقر الولاية، للمطالبة بمواصلة العمل وانقاذ مؤسستهم.





وابرز وكيل شركة مقاطع بن صخرية منير بن صخرية ل"وات" ان 200 عامل بالشركة يطالبون بحقهم في الشغل الذى تعطل لاول مرة منذ 26 سنة، نتيجة ايقاف النشاط بسبب قرار قال انه "مجانب للصواب" وبسبب "اخطاء ادارية"وبين ان الشركة تقدمت بطلب للتوسع قبل نفاذ المخزون، الا ان مديرة المقاطع والمتفجرات اتخذت قرارا اعتبره "متسرعا ومخالفا للفصل 10 من قانون المقاطع" والذى ينص على انه "اذا لم يقع البت في مطلب التجديد او التمديد قبل تاريخ الانتهاء الاعتيادي لصلوحية الرخصة، فان هذه الرخصة تمدد وجوبا من غير اي شكليات اضافية الى ان يصدر قرار من الادارة المعنية. ويكون مفعول التجديد او التمديد ابتداء من تاريخ الانتهاء الاعتيادي للرخصة".وطالب وزارة التجهيز والاسكان بفتح بحث رسمي في الموضوع لفهم حقيقته، ودعا رئاسة الجمهورية الى التدخل لتطبيق القانون وانقاذ المؤسسةوقال الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل عبد الحميد الشريف ل"وات" ان 200 عامل يعانون بسبب ما اعتبره "خطا اداريا" على اعتبار انه "كان من المفروض التجديد الالي للنشاط"، مبرزا ان النقابة الاساسية للشركة تتلقي منذ 06 اشهر تشكيات من عمال توقفت اجورهم ومساهماتهم في الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي.واضاف انه تم اعطاء الفرصة لسلطة الاشراف لحل الاشكال دون الوصول الى نتيجة، مما ادى الى تحركات احتجاجية يدعمها الاتحاد دفاعا عن حقوق العمال، وبين انه تم عقد اجتماع مع والي الجهة مشيرا الى ان المسالة تتجاوز السلط الجهوية.وقال انه سيتم عقد هيئة ادارية جهوية واتخاذ القرار حول الخطوات الاحتجاجية القادمة، معتبرا انه "يجري استهداف مؤسسات الجهة بدء بشركة السكر والخمير ثم المقاطع"، داعيا الى اسناد الرخصة حتى "لا تقع كارثة" في الجهة، حسب تعبيرهووجه الكاتب العام للنقابة الاساسية لمقاطع بن صخرية محمد الطايق من جهته نداء الى السلط المعنية لمعالجة الاشكالية بجدية، مبينا ان توقف العمل بالشركة نتج عنه المس بقوت 200 عائلة وادى الى تردى وضعية العمال وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والاجور، خاصة وان وضعهم سيتفاقم مع العودة المدرسية.